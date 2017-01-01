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Главная  /  Репортажи  /  В музее Победы прошёл Парад "Побед"

В музее Победы прошёл Парад "Побед"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:25
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2 сентября на площади Победы прошёл Парад автомобилей "Победа". Праздник приурочен к 72-ой годовщине окончания Второй мировой войны. Несколько десятков автомобилей, выпущенные в военное время, собрались перед центральным входом в Музей Победы. Свои раритетные автомобили представили зрителям известные коллекционеры, общественные и культурные деятели, политики и артисты. Главной героиней парада и выставки ретроавтомобилей, конечно же, стала наша "Победа". Советский "ГАЗ-М-20" — не просто полторы тонны металла, эта машина символизирует целую эпоху отечественного автомобилестроения. Конструировали автомобиль в 1943 году, после разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Впервые "Победа" была представлена в Кремле в 1944 году, а ее серийное производство запустили в первую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В параде ретроавтомобилей приняли участие не только автомобили "Победа", но и машины стран антигитлеровской коалиции. На машинах иностранного производства были установлены флаги стран-союзников как символ солидарности в борьбе с фашизмом.

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