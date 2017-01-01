Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек пострадал в ДТП на 13 км МКАД

Один человек пострадал в ДТП на 13 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:08
  • 57
  • 0

Один человек госпитализирован в результате ДТП на 13 км МКАД. На внутренней стороне кольца столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ 2104" и микроавтобус "Тойота". В результате столкновения водитель легковушки оказался зажат в машине. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавшего и передали медикам. С различными травмами мужчин госпитализировали.

  • 57
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
18:47 | LaimeLaim
На Смоленском бульваре установили новые уличные фонари
57 0
01.09 15:18 | mreportertv
Грузовик пошёл на обгон и перевернулся на дороге в Индии
129 0
30.08 22:14 | tim777
Фестиваль безопасности прошел в парке Кузьминки
142 0
29.08 06:13 | denis947
Фуру развернуло поперек МКАД в районе Каширского шоссе