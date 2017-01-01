Один человек пострадал в ДТП на 13 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 18:08

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Один человек госпитализирован в результате ДТП на 13 км МКАД. На внутренней стороне кольца столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ 2104" и микроавтобус "Тойота". В результате столкновения водитель легковушки оказался зажат в машине. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавшего и передали медикам. С различными травмами мужчин госпитализировали.