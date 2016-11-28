Первый сольный концерт легендарного Николая Дроздова в парке "Останкино"

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2 сентября на «Сцене на воде» Зелёного театра ВДНХ состоялся первый сольный концерт всенародно любимого телеведущего, выдающегося учёного и популяризатора науки Николая Николаевича Дроздова. Ведущим концерта стал его коллега по телевизионному цеху – Юрий Николаев. Поддержать легенду отечественного телевидения приехали звёзды проекта «Голос. Дети». Зрители услышали композиции о Великой Отечественной войне и культовые «мирные» советские песни периода 30–60-х годов прошлого столетия. «Я люблю тебя, жизнь», «Марш энтузиастов», «Веселый ветер» - вечные шлягеры, слова которых знает каждый житель нашей страны от мала до велика. Николай Дроздов пользуется безграничным уважением и любовью зрителей и представляет то самое поколение россиян, которое помнит страну и во время войны, и в мирное время. Возможно, поэтому он с таким чувством поёт о том, как «легко на сердце», и «широка страна моя родная», при этом также торопит слушателей, что «пора в путь-дорогу». Он с известной, всеми узнаваемой и добродушной улыбкой бодро подпевает «Капитан, улыбнитесь». В июне этого года Николай Дроздов отметил свое восьмидесятилетие. Концерт на ВДНХ приурочен к его юбилею и стал прекрасным подарком не только ему самому, но и всем зрителям, которые пришли посмотреть и пообщаться с любимым телеведущим.