Детский праздник "Москва на асфальте"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:07

14

14 0

Праздник приурочен к окончанию лета и началу учебного года. На площадке Провиантских складов Музея Москвы дети и взрослые могут принять участие в квестах, посетить мастер-классы по рисованию и росписи сувениров, могут поучаствовать в создании оригинального подарка из серебра, а могут разрисовать своим шедевром картонную коробку. Также можно поиграть в огромный мяч, послушать музыку, приобрести интересную книгу и просто отдохнуть, от городского шума. Финалом праздника станет большой рисунок столицы на асфальте.