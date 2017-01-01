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Детский праздник "Москва на асфальте"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:07
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Праздник приурочен к окончанию лета и началу учебного года. На площадке Провиантских складов Музея Москвы дети и взрослые могут принять участие в квестах, посетить мастер-классы по рисованию и росписи сувениров, могут поучаствовать в создании оригинального подарка из серебра, а могут разрисовать своим шедевром картонную коробку. Также можно поиграть в огромный мяч, послушать музыку, приобрести интересную книгу и просто отдохнуть, от городского шума. Финалом праздника станет большой рисунок столицы на асфальте.

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