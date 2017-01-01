"Спасская башня" в Парке Победы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:07

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2 сентября в Парке Победы выступил Кельтский оркестр волынок и барабанов и международная команда исполнителей шотландских танцев. Кельтский оркестр волынок и барабанов – международный творческий союз музыкантов из стран Европы, объединенных общей историей страны. Коллектив был создан в 2016 году специально для выступления на фестивале "Спасская башня". Дэвид Джонстон долгое время был главным волынщиком в британской армии и инструктором по обучению волынщиков королевского полка ирландской и шотландской гвардии. Как и сам руководитель оркестра, все участники – титулованные музыканты, добившиеся признания у себя на родине и выступавшие, в том числе, перед главами своих государств. В мае 2017 года Кельтский оркестр волынок и барабанов принимал участие в VI Международном военно-музыкальном фестивале "Амурские волны" в Хабаровске. На юбилейном фестивале Оркестр, насчитывающий 120 волынщиков и барабанщиков, будет выступать совместно с международной командой исполнителей шотландских танцев.