Теплый осенний день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:09

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В столице тепло, временами дует легкий ветерок. Еще пару дней горожане и гости столицы смогут погреться на солнышке и насладится первой частью "Бабьего лета".