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В Тихвине на стеле "Город воинской славы" установлены картуши и барельефы

Автор:
Leobr
Дата публикации:
19:16
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В Тихвине на стеле "Город воинской славы" установлены картуши и барельефы. На них изображены и упомянуты исторические события и люди, принесшие славу Тихвинскому краю. Драматические события 1613 года, Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны. Годы Великой Отечественной войны, в частности Тихвинская оборонительная и наступательная операции. Защита интересов Отечества в "горячих точках" в послевоенные годы. Планируется церемония открытия установленных картушей и барельефов.

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