В Тихвине на стеле "Город воинской славы" установлены картуши и барельефы
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 19:16
-
- 16
В Тихвине на стеле "Город воинской славы" установлены картуши и барельефы. На них изображены и упомянуты исторические события и люди, принесшие славу Тихвинскому краю. Драматические события 1613 года, Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны. Годы Великой Отечественной войны, в частности Тихвинская оборонительная и наступательная операции. Защита интересов Отечества в "горячих точках" в послевоенные годы. Планируется церемония открытия установленных картушей и барельефов.
- 16
Комментарии (0)