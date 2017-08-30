В Тихвине на стеле "Город воинской славы" установлены картуши и барельефы

Автор: Leobr Дата публикации: 19:16

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В Тихвине на стеле "Город воинской славы" установлены картуши и барельефы. На них изображены и упомянуты исторические события и люди, принесшие славу Тихвинскому краю. Драматические события 1613 года, Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны. Годы Великой Отечественной войны, в частности Тихвинская оборонительная и наступательная операции. Защита интересов Отечества в "горячих точках" в послевоенные годы. Планируется церемония открытия установленных картушей и барельефов.