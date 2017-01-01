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"Галафест" в саду "Эрмитаж"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:33
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Фонд «Галчонок» помогает детям с органическими поражениями ЦНС и их семьям, а также занимается поддержкой инклюзивного образования и помогает интегрировать особенных детей в обычную жизнь. Каждый участник "Галафеста" внесет свой вклад и поможет особенным детям радоваться обычной жизни. Средства собранные на фестивале, в том числе собранные от реализации билетов, будут направлены в пользу подопечных фонда «Галчонок». Для людей с особенностями и их сопровождающих участие в фестивале бесплатное.

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