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Главная  /  Репортажи  /  Интерактивного проект «Оживи военное фото» на Триумфальной площади

Интерактивного проект «Оживи военное фото» на Триумфальной площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:32
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композиция представляет собой светодиодный экран в декоративном оформлении и отдельно стоящий пюпитр с сенсорным экраном в защитном кожухе. При помощи сенсорного экрана любой участник может собрать паззл (всего 5 вариантов) из архивных фотографий времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Как только фотография собирается в целое изображение, запускается видео-ролик, одним из кадров которого и была собираемая фотография. Изображения, отображаемые на тачскрине, в режиме реального времени выводятся на большой экран.

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