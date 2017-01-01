Интерактивного проект «Оживи военное фото» на Триумфальной площади

Автор: Uwis Дата публикации: 21:32

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композиция представляет собой светодиодный экран в декоративном оформлении и отдельно стоящий пюпитр с сенсорным экраном в защитном кожухе. При помощи сенсорного экрана любой участник может собрать паззл (всего 5 вариантов) из архивных фотографий времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Как только фотография собирается в целое изображение, запускается видео-ролик, одним из кадров которого и была собираемая фотография. Изображения, отображаемые на тачскрине, в режиме реального времени выводятся на большой экран.