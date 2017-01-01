В Москве на Поклонной горе прошел парад автомобилей «Победа», организованный в честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 21:32
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В Москве на Поклонной горе прошел парад автомобилей «Победа» и другой ретротехники, организованный в честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны. Колонна ретротехники провезла по площади флаги стран-участниц антигитлеровской коалиции. Этот автопарад - символ международного единения народов в борьбе с фашистскими захватчиками
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