Вид на строительство Крымского моста через Керченский пролив
- Автор:
- mars66
- Дата публикации:
- 22:30
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Затем к проекту моста вернулись в 30-е годы, во времена Сталина. Тогда идея сводилась к строительству железной дороги через Керченский пролив, но воплощению моста помешало начало Второй мировой войны.
В 1944 году, в кратчайшие сроки, за семь месяцев был возведен железнодорожный мост, который, однако, был разобран в 1945 из-за повреждения части опор льдом с Азовского моря.
Еще один эскиз проекта, с учетом всех ошибок, был создан в 1949 году, но он тоже не был реализован.
Россия и Украина активно обсуждали создание транспортного перехода через Керченский пролив в 2010—2013 годах, было заключено двухстороннее соглашение. Но к строительству Крымского моста приступили уже после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.
За строительством Крымского моста со стороны Таманского полуострова можно наблюдать со специально установленной для этого скамейки. Находится она недалеко от памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», откуда открывается потрясающий вид на Керченский пролив.
Вид на строительство Крымского моста со стороны Таманского полуострова.
Вид на арку Крымского моста со стороны Керченской паромной переправы.
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