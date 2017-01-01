Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вид на строительство Крымского моста через Керченский пролив

Вид на строительство Крымского моста через Керченский пролив

Автор:
mars66
Дата публикации:
22:30
  • 12
  • 0

Идея моста возникла давно, ещё во времена Российский Империи, при царе Николае II. Первоначальный эскиз проекта был создан еще в 1910 году, но мост не был построен из-за начала Первой мировой войны.
Затем к проекту моста вернулись в 30-е годы, во времена Сталина. Тогда идея сводилась к строительству железной дороги через Керченский пролив, но воплощению моста помешало начало Второй мировой войны.
В 1944 году, в кратчайшие сроки, за семь месяцев был возведен железнодорожный мост, который, однако, был разобран в 1945 из-за повреждения части опор льдом с Азовского моря.
Еще один эскиз проекта, с учетом всех ошибок, был создан в 1949 году, но он тоже не был реализован.
Россия и Украина активно обсуждали создание транспортного перехода через Керченский пролив в 2010—2013 годах, было заключено двухстороннее соглашение. Но к строительству Крымского моста приступили уже после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

За строительством Крымского моста со стороны Таманского полуострова можно наблюдать со специально установленной для этого скамейки. Находится она недалеко от памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», откуда открывается потрясающий вид на Керченский пролив.


Вид на строительство Крымского моста со стороны Таманского полуострова.

Вид на арку Крымского моста со стороны Керченской паромной переправы.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

91 0
27.08 13:40 | TrojanMoscow
В Феодосии фуру развернуло на мокрой трассе
97 2
31.08 14:10 | maks4010406
В Сочи после дождя затопило проезжую часть (ВИДЕО)
42 1
23.08 01:10 | denis947
Крымский мост красят ко Дню города
78 0
10.06 13:54 | ulica_kaminskogo
На Таманском полуострове к морю пускают только за деньги
14 0
25.03 21:25 | ulica_kaminskogo
Мусор и грязь на Таманском полуострове