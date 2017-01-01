Вид на строительство Крымского моста через Керченский пролив

Автор: mars66 Дата публикации: 22:30

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192646

Идея моста возникла давно, ещё во времена Российский Империи, при царе Николае II. Первоначальный эскиз проекта был создан еще в 1910 году, но мост не был построен из-за начала Первой мировой войны.Затем к проекту моста вернулись в 30-е годы, во времена Сталина. Тогда идея сводилась к строительству железной дороги через Керченский пролив, но воплощению моста помешало начало Второй мировой войны.В 1944 году, в кратчайшие сроки, за семь месяцев был возведен железнодорожный мост, который, однако, был разобран в 1945 из-за повреждения части опор льдом с Азовского моря.Еще один эскиз проекта, с учетом всех ошибок, был создан в 1949 году, но он тоже не был реализован.Россия и Украина активно обсуждали создание транспортного перехода через Керченский пролив в 2010—2013 годах, было заключено двухстороннее соглашение. Но к строительству Крымского моста приступили уже после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.За строительством Крымского моста со стороны Таманского полуострова можно наблюдать со специально установленной для этого скамейки. Находится она недалеко от памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», откуда открывается потрясающий вид на Керченский пролив.Вид на строительство Крымского моста со стороны Таманского полуострова.Вид на арку Крымского моста со стороны Керченской паромной переправы.