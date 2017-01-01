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На Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга

Автор:
Max_019
Дата публикации:
02.09 23:32
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Вечером 2 сентября на севере столицы произошло ещё одно ДТП с участием автомобиля каршеринга. На Дмитровском шоссе, недалеко от дома 73, столкнулись 2 автомобиля: фургон "Mitsubishi" и "Киа Рио" каршеринга. Легковой автомобиль остановился на запрещающем сигнале светофора, как тут же получил удар в зад от фургона. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. К счастью, серьёзных травм он не получил, помощь ему была оказана на месте. Водитель фургона объяснил, что у него отказали тормоза. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

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