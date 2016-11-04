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Главная  /  Репортажи  /  На Дубнинской улице совершено разбойное нападение на автосалон

На Дубнинской улице совершено разбойное нападение на автосалон

Автор:
Max_019
Дата публикации:
02.09 23:33
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Вечером 2 сентября на севере столицы произошло разбойное нападение на автосалон фирмы "CarPrice". Инцидент произошёл на Дубнинской улице. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что неизвестные нанесли охраннику предприятия телесные повреждения, после чего скрылись с места происшествия. Злоумышленников разыскивают сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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