На Дубнинской улице совершено разбойное нападение на автосалон
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 02.09 23:33
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Вечером 2 сентября на севере столицы произошло разбойное нападение на автосалон фирмы "CarPrice". Инцидент произошёл на Дубнинской улице. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что неизвестные нанесли охраннику предприятия телесные повреждения, после чего скрылись с места происшествия. Злоумышленников разыскивают сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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