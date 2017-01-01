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Главная  /  Репортажи  /  Колпино торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам

Колпино торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам

Автор:
paula_m
Дата публикации:
00:28
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Сегодня, 2 сентября 2017 года, город Воинской славы Колпино отмечает свой 295 День Рождения! Ещё пять лет назад, союз ветеранов Афганистана и Чечни, выступил с инициативой создания мемориала воинам-интернационалистам. И вот сегодня 11.30 в сквере на улице Тверской состоялось торжественное открытие памятника. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ Михаил Романов, глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий, представители муниципального образования г. Колпино, ветераны боевых действий, школьники и жители города. Автор Сергей Семенков, член Союза художников России, председатель Колпинского объединения художников «Талант». В реализации проекта приняли участие администрация Колпинского района, муниципальное образование г. Колпино, ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», ветераны боевых действий.

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