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Главная  /  Репортажи  /  Фестиваль барбер-культуры Barber Connect Russia проходит в Москве

Фестиваль барбер-культуры Barber Connect Russia проходит в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:16
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На площади 5 тысяч квадратных метров организованы уникальная выставка и яркое запоминающееся шоу, посвященное барберингу и мужскому грумингу — направлению, которое активно развивается в нашей стране и за рубежом. Мероприятие станет интересным событием для профессионалов, привлечет внимание гостей и зрителей, среди которых барберы, а также отечественные и зарубежные компании, занимающиеся дистрибуцией косметических продуктов.

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