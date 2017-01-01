Фестиваль барбер-культуры Barber Connect Russia проходит в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:16
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На площади 5 тысяч квадратных метров организованы уникальная выставка и яркое запоминающееся шоу, посвященное барберингу и мужскому грумингу — направлению, которое активно развивается в нашей стране и за рубежом. Мероприятие станет интересным событием для профессионалов, привлечет внимание гостей и зрителей, среди которых барберы, а также отечественные и зарубежные компании, занимающиеся дистрибуцией косметических продуктов.
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