Фестиваль барбер-культуры Barber Connect Russia проходит в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 00:16

14

14 0

На площади 5 тысяч квадратных метров организованы уникальная выставка и яркое запоминающееся шоу, посвященное барберингу и мужскому грумингу — направлению, которое активно развивается в нашей стране и за рубежом. Мероприятие станет интересным событием для профессионалов, привлечет внимание гостей и зрителей, среди которых барберы, а также отечественные и зарубежные компании, занимающиеся дистрибуцией косметических продуктов.