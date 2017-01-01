Фургон вылетел на газон после ДТП на Дмитровском шоссе

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Вечером 2 сентября на севере столицы произошло очередное ДТП. На Дмитровском шоссе, у дома 110, столкнулись 2 автомобиля: фургон "Hyundai Porter" и кран "МАЗ". Оба автомобиля двигались по Дмитровскому шоссе в сторону области. У дома 110 по нерегулируемому пешеходному переходу начали движение пешеходы. Водитель фургона начал притормаживать, как тут же сзади получил удар в правую сторону. Водитель фургона потерял управление и вылетел на разделительный газон. В результате ДТП пострадал водитель фургона. Помощь ему была оказана на месте. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.