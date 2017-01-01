Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фургон вылетел на газон после ДТП на Дмитровском шоссе

Фургон вылетел на газон после ДТП на Дмитровском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
00:16
  • 27
  • 0

Вечером 2 сентября на севере столицы произошло очередное ДТП. На Дмитровском шоссе, у дома 110, столкнулись 2 автомобиля: фургон "Hyundai Porter" и кран "МАЗ". Оба автомобиля двигались по Дмитровскому шоссе в сторону области. У дома 110 по нерегулируемому пешеходному переходу начали движение пешеходы. Водитель фургона начал притормаживать, как тут же сзади получил удар в правую сторону. Водитель фургона потерял управление и вылетел на разделительный газон. В результате ДТП пострадал водитель фургона. Помощь ему была оказана на месте. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
01:10 | AlTeg()
Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе: пострадали женщина и двое детей
45 0
02.09 23:33 | Max_019
На Дубнинской улице совершено разбойное нападение на автосалон
312 0
10.07 20:09 | SoldatovD
Пожар в торговом центре РИО на дмитровском шоссе