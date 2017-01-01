Фургон вылетел на газон после ДТП на Дмитровском шоссе
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 00:16
-
- 27
Вечером 2 сентября на севере столицы произошло очередное ДТП. На Дмитровском шоссе, у дома 110, столкнулись 2 автомобиля: фургон "Hyundai Porter" и кран "МАЗ". Оба автомобиля двигались по Дмитровскому шоссе в сторону области. У дома 110 по нерегулируемому пешеходному переходу начали движение пешеходы. Водитель фургона начал притормаживать, как тут же сзади получил удар в правую сторону. Водитель фургона потерял управление и вылетел на разделительный газон. В результате ДТП пострадал водитель фургона. Помощь ему была оказана на месте. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.
- 27
Комментарии (0)