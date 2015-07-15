"Музыкальный сентябрь - 2017" в п. Бор Бокситогорский район - поет Олег Васильков
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 00:28
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В третий раз встречают осень музыкальным фестивалем в поселке Бор, что возле города Бокситогорск, Ленинградская область. Этот праздник для своих земляков устраивает известный автор-исполнитель Олег Васильков - для него стены поселкового Дома культуры являются буквально родными. Сегодня гостями праздника стала группа из города Кириши "Ретро Диско" - о её выступлении следующий репортаж.
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