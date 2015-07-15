"Музыкальный сентябрь - 2017" в п. Бор Бокситогорский район - поет Олег Васильков

Автор: Leobr Дата публикации: 00:28

15

15 0

В третий раз встречают осень музыкальным фестивалем в поселке Бор, что возле города Бокситогорск, Ленинградская область. Этот праздник для своих земляков устраивает известный автор-исполнитель Олег Васильков - для него стены поселкового Дома культуры являются буквально родными. Сегодня гостями праздника стала группа из города Кириши "Ретро Диско" - о её выступлении следующий репортаж.