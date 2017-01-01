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Главная  /  Репортажи  /  Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе: пострадали женщина и двое детей

Три автомобиля столкнулись на Каширском шоссе: пострадали женщина и двое детей

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:10
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Около полуночи на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. На Каширском шоссе, напротив дома № 86, столкнулись "ВАЗ 2112", "Ауди" и "Вольво". По одной из версий, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где по касательно столкнулся и автомобилем "Вольво" и лоб в лоб с автомобилем "Ауди". В результате ДТП травмы получили 3 человека, двое детей и женщина. Один из водителей получил травму головы, после оказания первой медицинской помощи он отказался от госпитализации. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и три бригады скорой помощи. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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