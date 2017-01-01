Пешеход погиб в ДТП на 38 км МКАД
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 06:05
-
- 17
Автомобиль Фольксваген совершил наезд на пешехода. Иномарка двигалась по МКАД в сторону Калужского шоссе. У поворота на Ясенево на проезжую часть вышел мужчина. Со слов очевидцев, пешеход перебежал внешнюю сторону МКАД и забрался на бетонный отбойник, с которого позднее прыгнул прямо на лобовое стекло двигавшегося по левому ряду Фольксвагена. Удар был настолько сильным, что иномарка получила серьезные кузовные повреждения, а пешеход отлетел от места удара на 30 метров. Сразу после ДТП очевидцы и сам водитель Фольксвагена поспешили на помощь сбитому пешеходу, однако тот скончался от полученных травм. Обстоятельства аварии и личность погибшего устанавливаются.
- 17
Комментарии (0)