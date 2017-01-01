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Серьезно ДТП в Сочи

Автор:
Paysanidi
Дата публикации:
11:19
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Жуткая авария в Сочи по улице Ленина! Пострадали две машины, количество жертв неизвестно, однако одна из машин сгорела полностью в считанные минуты!

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