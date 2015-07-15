"Музыкальный сентябрь - 2017" в п. Бор Бокситогорский район. Группа "Ретро Диско"

Автор: Leobr Дата публикации: 11:19

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В третий раз встречают осень музыкальным фестивалем в поселке Бор, что возле города Бокситогорск, Ленинградская область. Этот праздник для своих земляков устраивает известный автор-исполнитель Олег Васильков - для него стены поселкового Дома культуры являются буквально родными. Сегодня гостями праздника стала группа из города Кириши "Ретро Диско" - вот фрагмент. Получилась настоящая деревенская дискотека. Посёлок Бор - это пригородная деревня - в нем работает Борский аграрно-промышленный техникум. Выступление Олега Василькова было в предыдущем репортаже.