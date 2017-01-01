Закончилась реставрация памятника А.С.Пушкину на Пушкинской площади

Автор: Uwis Дата публикации: 14:25

13

13 0

Закончилась реставрация памятника А.С.Пушкину на Пушкинской площади, убирают строительные леса и освобождают территорию от оборудования.