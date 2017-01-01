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Главная  /  Репортажи  /  Закончилась реставрация памятника А.С.Пушкину на Пушкинской площади

Закончилась реставрация памятника А.С.Пушкину на Пушкинской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:25
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Закончилась реставрация памятника А.С.Пушкину на Пушкинской площади, убирают строительные леса и освобождают территорию от оборудования.

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