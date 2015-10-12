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В Крымских селах начали строить современые детские площадки

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:23
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В поселке "Нижнегорский" в степной части Крыма появились две новые современые детские площадки.

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