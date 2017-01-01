Памятник транспортникам, погибшим в результате терактов, установили на территории МИИТ

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3 сентября на территории Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» на северо-востоке столицы открыли памятник сотрудникам транспортного комплекса, погибшим при исполнении профессионального долга в результате террористических актов Решение об установке памятника работникам транспортного комплекса, погибшим при исполнении служебных обязанностей в результате террористических актов было принято транспортным сообществом 3 сентября 2015 г. В 2016 г. Ассоциация транспортной безопасности создала комиссию по установке данного памятного знака. Было принято решение установить памятник за счёт пожертвований граждан, транспортников, юридических лиц транспортного комплекса. Также был объявлен конкурс на разработку памятника. Всего по его результатам было представлено пять работ, одна из которых - скульптором Алексеем Викуловым. Его работу и выбрали члены жюри. Это мраморная тумба из серого мрамора на которой установлена горящая плачущая свечка из белого мрамора, огонь которой сделан из бронзы. Высота памятника – порядка 5 м.