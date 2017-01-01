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Дороги Ярославля

Автор:
Mikhail_YAR
Дата публикации:
21:09
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Дорога к Областной больнице, в Администрации города был обещан ремонт более месяца назад, однако, ничего не меняется.

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