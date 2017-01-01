В столице заканчивается первая часть "Бабьего лета"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:04

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В столице целый день было тепло и солнечно, потом начали набегать облака и стало прохладнее. Первая часть "Бабьего лета" подошла к концу.