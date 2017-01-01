Эквилибристика над Яузой: молодые люди попытались пересечь реку по канату

Автор: tim777 Дата публикации: 21:01

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Необычную картину могли горожане на минувших выходных в центре Москвы. Гуляющие горожане стали свидетелями необычного зрелища около шлюза реки Яузы. Со стороны Сыромятнической набережной до противоположного берега на Золоторожской набережной были натянуты канаты по которым реку пытались перейти молодые люди. Многие из них пытаясь найти равновесие отрабатывали навыки профессиональных эквилибристов. Горожане, которые стали свидетелями снимали происходящее на камеры мобильных устройств. В связи с чем было выбрано именно такое экстравагантное место для оттачивания навыков в попытке пересечь Яузу осталось загадкой. Стоит отметить, что зрелище развернулось именно на той части реки, которая является судоходной. Сегодняшний день (воскресенье) не стал исключением - молодые любители эквилибристики уже оттачивали мастерство сразу на двух канатах и естественно привлекали внимание горожан, которые проходили мимо. Но и технические суда, которые направлялись в сторону шлюза со стороны Москвы-реки вероятно также стали свидетелями этого необычного зрелища. Вот только каким образом они прошли сквозь натянутые канаты перед шлюзом, история умалчивает.