Фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве

Автор: DELUXE TV Дата публикации: 07:33

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Завершился десятый юбилейный в этом году Московский военно-музыкальный фестиваль СПАССКАЯ БАШНЯ 2017. В этом году фестиваль традиционно проходил на главной Красной площади страны, и традиционно в последних числах августа - с 26 числа и по 3 сентября. Как и прежде, помимо основной концертной сцены, на фестивале работали детский городок с малой сценой и большой конный манеж, на котором ежедневно, и абсолютно бесплатно, в дневное время суток показывались потрясающие программы российских и зарубежных конных коллективов, в числе которых были Кавалерийский Президентский почётный эскорт и Кремлёвская школа Верховой езды. В качестве иностранного гостя в этом году выступили Escuadra Ecuestre de Palmas de Panaflor. Великолепных программ на фестивале было огромное множество. К сожалению, сделать видеосъёмку всех мероприятий не было возможности... Но мы старались! Разумеется, главное наше внимание было отдано выступлениям Кавалерийского Президентского эскорта и Кремлёвской школы Верховой езды. Их потрясающие программы полностью достойны, чтобы войти в Золотую Коллекцию DELUXE TV! Со временем наши зрители обязательно смогут посмотреть эти шоу на нашем канале. Кроме того, мы сделали видеосъёмку программы наших чилийских гостей.