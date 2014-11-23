Около станции метро «Домодедовская» открыт мобильный пункт от вакцинации гриппа

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 09:30

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4 сентября, около станции метро «Домодедовская» открыт мобильный пункт от вакцинации гриппа. Как рассказала одна из врачей, перед вакцианцией нельзя употреблять алкоголь. Мобильные пункты открыты рядом с 26 станциями столичного метро. Мобильные бригады дежурят у станций «Домодедовская», «Царицыно», «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская», «Тульская», «Молодежная», «Бауманская», «ВДНХ», «Теплый стан», «Бульвар Рокоссовского», «Тушинская», «Перово», «Павелецкая», «Белорусская» (кольцевая), «Пражская», «Савеловская», «Алтуфьево», «Семеновская», «Киевская», «Новокосино», «Новогиреево», «Люблино», «Планерная», «Ясенево». У метро мобильные пункты будут работать по 29 октября. Рядом со станциями МЦК бригады будут дежурить с 11 сентября, они разместятся около «Владыкино» и «Площадь Гагарина».