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Мобильный пункт вакцинации от гриппа у станции метро «Молодёжная»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:40
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4 сентября в столице стартует прививочная кампания от гриппа. Вакцинацию можно пройти у 12 станций метро. С 8:00 до 20:00 пройти вакцинацию можно около станций «Речной вокзал», «Царицыно», «Домодедовская», «Петровско-Разумовская», «Тульская», «Молодёжная», «Бауманская», «ВДНХ», «Тёплый Стан», «Бульвар Рокоссовского», «Тушинская» и «Перово».

С 11 по 17 сентября, с 25 сентября по 1 октября, с 9 по 15 и с 23 по 29 октября мобильные пункты вакцинации будут открыты у станций «Павелецкая», «Белорусская» (кольцевая), «Пражская», «Савёловская», «Алтуфьево», «Семёновская», «Киевская», «Новокосино», «Новогиреево», «Люблино», «Планерная» и «Ясенево».

Вакцинация от гриппа производится только с письменного согласия граждан РФ, достигших 18 лет. При себе нужно иметь паспорт.
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