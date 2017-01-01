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Центробанк РФ отозвал лицензию у «Русского международного банка»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:14
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Центробанк РФ отозвал лицензию у «Русского международного банка». В банке назначена временная администрация.

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