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Один человек погиб в результате ДТП с рейсовым автобусом на 1-ой Тверской-Ямской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
11:55
  • 151
  • 1

4 сентября утром в центре Москвы произошло ДТП. На пересечении 1-ой Тверской-Ямской улицы и улицы Чаянова столкнулись а/м "Фольксваген Пассат" и рейсовый автобус. Как рассказали в пресс-службе «Мосгортранса» в 7.30 утра в районе дома № 18 1-й Тверской-Ямской улице, по предварительным данным, легковой автомобиль при выезде с улицы Чаянова столкнулся с автобусом, в результате чего погиб пассажир машины и два человека из автобуса получили ушибы. На месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются. Движение транспорта со стороны Триумфальной площади в сторону Ленинградского проспекта временно затруднено.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    12:25
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 12:09 http://www.mskagency.ru/materials/2701291 04.09.17
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