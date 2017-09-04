Один человек погиб в результате ДТП с рейсовым автобусом на 1-ой Тверской-Ямской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 11:55

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4 сентября утром в центре Москвы произошло ДТП. На пересечении 1-ой Тверской-Ямской улицы и улицы Чаянова столкнулись а/м "Фольксваген Пассат" и рейсовый автобус. Как рассказали в пресс-службе «Мосгортранса» в 7.30 утра в районе дома № 18 1-й Тверской-Ямской улице, по предварительным данным, легковой автомобиль при выезде с улицы Чаянова столкнулся с автобусом, в результате чего погиб пассажир машины и два человека из автобуса получили ушибы. На месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются. Движение транспорта со стороны Триумфальной площади в сторону Ленинградского проспекта временно затруднено.