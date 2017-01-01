Спасатели ликвидировали осиное гнездо в детсаду на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13:30
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- 33
Спасатели ликвидировали осиное гнездо на территории детского сада нв юге Москвы. Информациия об обнаружении гнезда на прогулочной веранде детского сада по адресу: Булутниковский проезд 14А, поступила от руководства заведения. На место выехал аварийно-спасательный отряд 7 ГКУ "Пожарно-спасательный центр". Прибывшие на место спасатели в спецкостюме обработали веранду, вскрыв конструкцию пола, извлекли гнездо.
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