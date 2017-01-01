Возложение цветов к памятной доске выдающегося терапевта Кончаловского Максима Петровича в центре столицы

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Сегодня в центре столицы, на улице Большая Молчановка, на доме номер 24 была торжественно открыта памятная доска выдающегося врача Кончаловского Максима Петровича. На церемонии открытия присутствовали родственники Кончаловского, в частности был его внук, а также врачи, министр здравоохранения и другие гости. После торжественных речей к памятной доске были возложены цветы.