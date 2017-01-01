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Главная  /  Репортажи  /  Грузовой автомобиль загорелся на трассе Элиста - Волгоград

Грузовой автомобиль загорелся на трассе Элиста - Волгоград

Автор:
lukamaximova
Дата публикации:
14:13
  • 19
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Грузовой автомобиль загорелся на трассе Элиста - Волгоград. Пострадавших нет.

  • 19
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