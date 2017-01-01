Сильные и продолжительные дожди привели к потопу в Северо-Курильске

Автор: Александра Мартынова Дата публикации: 14:15

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Сильные и продолжительные дожди привели к потопу в Северо-Курильске. Смывает город, тонут дома, автомобили и люди.