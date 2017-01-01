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Град с ливнем прошёл в Уфе

Автор:
Валерий Юшков
Дата публикации:
15:30
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Сегодня в Уфе прошла сильная гроза с градом.

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