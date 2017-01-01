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Северо - Курильск продолжает смывать продолжительными дождями

Автор:
Александра Мартынова
Дата публикации:
15:46
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Северо - Курильск продолжает смывать продолжительными дождями. Город тонет. 2500 человек в воде.

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