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Главная  /  Репортажи  /  Ко Дню города на Пушкинской набережной установили арт-объект “Москва-870

Ко Дню города на Пушкинской набережной установили арт-объект “Москва-870

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:21
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Ко Дню города на Пушкинской набережной установили арт-объект посвященный юбилею столицы.

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