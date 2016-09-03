Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выброс сероводорода на Мусоросжигательном заводе в Москве (1.09.17.)

Выброс сероводорода на Мусоросжигательном заводе в Москве (1.09.17.)

Автор:
vaheev.maxim
Дата публикации:
15:25
  • 31
  • 1

В ночь на 1 сентября Мусоросжигательный завод №4 сделал очередной выброс - предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 4 раза. Такие клубы дыма, сопровождающиеся запахами гари и тухлых яиц, жители московского Новокосино, Кожухово и подмосковных Люберец, Реутова, Балашихи, могут наблюдать все лето почти каждую ночь в течение нескольких часов. Только за первые дни сентября превышение ПДК сероводорода было уже три раза. А если суммировать превышения норм за все лето, то число ПДК наверняка будет больше 100.

  • 31
  • 1

Комментарии (1)

  • serezha.sergei
    15:59
    Ох ни фига себе! этот выброс с МСЗ-4 еще подтверждают в СМИ https://www.m24.ru/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/01092017/10839, нормально так загадили воздух. Ребята, надо эти заводы выносить за пределы Москвы, мы же конкретно задыхаемся уже! Сил уже нет...
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
16:09 | Гринфельд Павел
В центре Москвы открыли мемориальную доску в честь советского и российского врача Максима Кончаловского
214 0
29.08 20:12 | alextsaryev99
Загрязнение акватории Москва-реки и мор рыбы в Кожуховском затоне
80 0
13.08 15:07 | andreeva
Очередной выброс вредных веществ с МНПЗ в Капотне
102 0
30.05 01:43 | sergo1999
Выбросы сероводорода на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне
66 0
03.09.2016 15:20 | kaktus26
Жители Владивостока дышат дымом мусоросжигательного завода