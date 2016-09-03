Выброс сероводорода на Мусоросжигательном заводе в Москве (1.09.17.)

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В ночь на 1 сентября Мусоросжигательный завод №4 сделал очередной выброс - предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 4 раза. Такие клубы дыма, сопровождающиеся запахами гари и тухлых яиц, жители московского Новокосино, Кожухово и подмосковных Люберец, Реутова, Балашихи, могут наблюдать все лето почти каждую ночь в течение нескольких часов. Только за первые дни сентября превышение ПДК сероводорода было уже три раза. А если суммировать превышения норм за все лето, то число ПДК наверняка будет больше 100.