Началось благоустройство Берёзового парка на Химкинском водохранилище в Москве
- Автор:
- reporterA94
- Дата публикации:
- 15:44
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На севере Москвы началось благоустройство Берёзового парка на Химкинском водохранилище, где в данный момент ведётся активная работа по расчистки территории, а также земляные работы по изменению ландшафта, укладка дорожек, создание спортивной площадки, установка скамеек, мусорных урн и многое другое. Планируется завершить процесс благоустройства к 06.09.2017.
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