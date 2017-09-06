Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

11 смерчей появились над Чёрным морем в Адлере

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Началось благоустройство Берёзового парка на Химкинском водохранилище в Москве

Началось благоустройство Берёзового парка на Химкинском водохранилище в Москве

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
15:44
  • 12
  • 0

На севере Москвы началось благоустройство Берёзового парка на Химкинском водохранилище, где в данный момент ведётся активная работа по расчистки территории, а также земляные работы по изменению ландшафта, укладка дорожек, создание спортивной площадки, установка скамеек, мусорных урн и многое другое. Планируется завершить процесс благоустройства к 06.09.2017.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

32 0
16:09 | Гринфельд Павел
В центре Москвы открыли мемориальную доску в честь советского и российского врача Максима Кончаловского
149 0
03.09 00:16 | Max_019
Фургон вылетел на газон после ДТП на Дмитровском шоссе
306 2
30.07 05:53 | Kalliopa
Фестиваль "Вдохновение" в парке "Останкино" (ВИДЕО)
17 0
14:58 | Uwis
Обновленный в рамках программы "Моя улица "Смоленский бульвар"