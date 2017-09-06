Началось благоустройство Берёзового парка на Химкинском водохранилище в Москве

Автор: reporterA94 Дата публикации: 15:44

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На севере Москвы началось благоустройство Берёзового парка на Химкинском водохранилище, где в данный момент ведётся активная работа по расчистки территории, а также земляные работы по изменению ландшафта, укладка дорожек, создание спортивной площадки, установка скамеек, мусорных урн и многое другое. Планируется завершить процесс благоустройства к 06.09.2017.