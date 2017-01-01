В Москве открыто движение по двум новым эстакадам Северо-Восточной хорды

Автор: denis947 Дата публикации: 15:52

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Мэр столицы Сергей Собянин открыл эстакады, возведенные в рамках строительства развязки Северо-Восточной хорды и шоссе Энтузиастов (участок от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе). «Закончено строительство одной из самых сложных развязок в Москве, да я думаю не только в Москве. Пришлось пересечь территорию 39 промышленных предприятий, несколько железнодорожных путей, МЦК, улично-дорожной сети, местной и перспективной», - отметил С.Собянин. Он добавил, что строительство велось в течение нескольких лет. По словам мэра, на сегодняшний день построены все необходимые сооружения, перенесены инженерные коммуникации.