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Главная  /  Репортажи  /  Главный вход ЦПКиО им.Горького готовят ко Дню города

Главный вход ЦПКиО им.Горького готовят ко Дню города

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:08
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Главный вход ЦПКиО им.Горького подготавливают ко Дню города. Рабочие украшают юбилейными цифрами.

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