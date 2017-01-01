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В центре Москвы открыли мемориальную доску в честь советского и российского врача Максима Кончаловского

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:09
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4 сентября в центре Москвы на улице Большая Молчановка открыли мемориальную доску в честь известного советского и российского, и заслуженного деятеля науки РСФСР врача Максима Кончаловского. Его научные труды охватывают все разделы внутренней медицины. В 1935-1937 годах он издал трёхтомник клинических лекций. Под его редакцией в 1933 году издан учебник по внутренним болезням. С 1929 г. М.Кончаловский жил в одном из первых кооперативных домов в Москве на ул. Большая Молчановка, д. 24. Скончался в 1942 г. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Право открыть мемориальную доску было представлено Леониду Печатникову - Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития, заслуженному врачу РФ, Александру Чучалину - академику Российской Академии наук , заведующему кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова. После открытия прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. На открытие мемориальной доски пришли внук Максима Петровича - Вадим Кончаловский, правнук Пётр Кончаловский, а также известные российские киноактёры.

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