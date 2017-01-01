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Тракист чуть не задавил подтопленные машины в Уфе

Автор:
kasevo102
Дата публикации:
17:31
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  • 0

Сколько можно говорить что дорога должна быть выше тротуаров! Мэру ХВАЛА. Всех благ .

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

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