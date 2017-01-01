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Главная  /  Репортажи  /  Реки в Уфе после двухчасового ливня на бульваре Ибрагимова

Реки в Уфе после двухчасового ливня на бульваре Ибрагимова

Автор:
ufAgorod
Дата публикации:
18:02
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МЧС предупреждал. Предупреждение сбылось. Продолжительный ливень. Смывает город. тонут машины.

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