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Обзор погоды в столице 4 сентября

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:11
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В столице пока еще тепло и без осадков. Уже со вторника в столицу придет легкое похолодание и дожди.

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