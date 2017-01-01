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Главная  /  Репортажи  /  Монтаж праздничной конструкции и сцены ко Дню города в ЦПКиО им.Горького

Монтаж праздничной конструкции и сцены ко Дню города в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:00
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Ко Дню города в ЦПКиО им.Горького монтируют сцену и праздничную конструкцию.

  • 6
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