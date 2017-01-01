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Главная  /  Репортажи  /  Инновационный центр «Сколково» по состоянию на начало сентября 2017 г.

Инновационный центр «Сколково» по состоянию на начало сентября 2017 г.

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:46
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Инновационный центр «Сколково» – строящийся на западе Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, первый в постсоветское время в России строящийся «с нуля» наукоград, а также территория (отдельная площадка), представляющая собой протуберанец за МКАДом, и городской микрорайон Москвы. В комплексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергическая эффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии. Проект создания Инновационного Центра реализуется Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фондом «Сколково»). Результатом деятельности Фонда «Сколково» должна стать самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке. Проектом предусмотрено, что к 2020 году на площади 2,5 млн м² будут жить и работать около 50 тысяч человек. По состоянию на 4 сентября 2017 г., построены и введены в эксплуатацию здания «Гиперкуб», офисный центр «Технопарк» (4 здания), международная авиационная академия (Boeing), территория базы отдыха «Полёт» и др. Бюджетное финансирование «Сколково» до 2020 года, согласно проекту, должно составить 125,2 млрд рублей: документ об этом 13 августа 2013 г. подписал Дмитрий Медведев. При этом, не менее 50 % затрат на создание инновационного центра «Сколково» планируется привлечь из частных источников.

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