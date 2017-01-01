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Ход работ по реконструкции развязки на 19-м км Можайского шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:45
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В Одинцовском районе Московской области полным ходом идёт реконструкция развязки Можайского шоссе, в месте пересечения с Минским шоссе. Путепровод, который проходит через Минское шоссе и железнодорожные пути Белорусского направления, начали ремонтировать ещё в 2012 году, но подрядчик обанкротился. В данный момент работы проводит белорусская компания – Белавтодор. Дорожники уже отремонтировали один путепровод и запустили по нему движение. Сейчас ремонтируются два остальных путепровода. Ремонт капитальный, с полной заменой всех элементов. После полной реконструкции путепровода пропускная способность увеличится, а расчётная скорость движения составит 80 км/ч. Движение на всём путепроводе планируют запустить в конце октября. Полностью работы на развязке на пересечении Минского и Можайского шоссе будут завершены до конца текущего года. Развязка состоит из двух путепроводов, которые проходят через Минское шоссе и железнодорожные пути Белорусского направления МЖД, а также съездов с этих путепроводов. Протяжённость реконструкции составляет 1,1 км. На путепроводах предусмотрены две проезжие части (по две полосы в каждом направлении) с барьерным ограждением между ними. Реконструкция объекта реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование строительства производится из федерального бюджета и регионального дорожного фонда. Заказчиком строительства выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства», а генподрядчиком – ГУП МО «МОДЦ». Стоимость реконструкции развязки составляет 2,5 млрд рублей.

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